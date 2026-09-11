Exposition quel avenir pour l’église de la chapelle sur Dun? Salle municipale La Chapelle-sur-Dun

Informations pratiques

La Chapelle-sur-Dun

Exposition quel avenir pour l’église de la chapelle sur Dun?

Salle municipale 151 Rue de la Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Que avenir pour notre église ?

Comment la restaurer, financer les travaux et lui redonner vie au cœur du village ?

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commune de La Chapelle-sur-Dun, l’association Histoire et Patrimoine Capelais et l’Archipel Nourricier proposent une exposition consacrée à l’avenir de l’église du village, fermée depuis un an en raison de son état.

L’exposition s’appuie notamment sur le diagnostic architectural réalisé par le cabinet Architecture et Patrimoine de Jennifer Didelon, dont le travail et l’expertise technique permettront de mieux comprendre l’état du bâtiment, les travaux nécessaires et les enjeux de sa restauration.

À travers cette exposition, habitants et visiteurs pourront découvrir l’histoire de cet édifice ainsi que ses richesses intérieures — vitraux, statues, mobilier.

La présentation du diagnostic architectural, de l’état actuel de l’église, des travaux à envisager et des coûts de restauration permettra à chacun de prendre la mesure des enjeux qui pèsent aujourd’hui sur ces patrimoines ruraux fragilisés.

Au-delà de la restauration du bâtiment, cette exposition ouvre également une réflexion sur l’avenir de ces édifices comment redonner vie à ces patrimoines restaurés et leur permettre de retrouver une place vivante au cœur du village tout au long de l’année ?

Des exemples de projets menés dans d’autres communes, en France et à l’étranger, viendront nourrir cette réflexion.

A la salle municipale

>samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 18h30

>dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h30

Entrée libre .

Salle municipale 151 Rue de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 39 80 14

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English : Exposition quel avenir pour l’église de la chapelle sur Dun?

L’événement Exposition quel avenir pour l’église de la chapelle sur Dun? La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre