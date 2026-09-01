Informations pratiques

Veules-les-Roses

5ème Festival Au tour des mots etc.

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.

Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…

Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!

Programme des animations à Veules les Roses:

Vendredi 11 septembre

17h30 Les mots s’inaugurent en fanfare.

Inauguration du Festival avec Pop § Co en présence d’Yves Tasse, maire de Veules-les- Roses Front de mer,

19h Les mots du voyage

Ça jette un froid ! Avec Guy Lemonnier Club Nautique Durée ¾ h. Sur réservation

21h Les mots en scène Ma vie, mon oeuvre (catastrophe, catastrophe, catastrophe) Le Garage Durée 1 h Sur réservation

Samedi 12 septembre

9h Les mots du p’tit dej au café Aux P’tits Galets Durée ½ h

10h Les mots en ateliers Durée 2 h Sur réservation

L’atelier Po & Zie D.Bénard Chez M.C Astruc

Écriture ludique L. Carril Jardin Les Mondes de Zulma

14h30 Les mots de l’écrivain Kevin Thievon, lauréat du prix Premières Paroles 2026 (Terres de Paroles), invité du Club de lecture Salle Michel-Frager Durée 1 h

16h Les mots chantés Chorale Fa Majeur Salle Michel-Frager Durée 1 h

16h Les mots retrouvés Agnès, de mémoire ! Jeanne et Marie -Vitez Bibliothèque Durée 1 h sur réservation

17h30 Les mots de l’Apéro Poésie Scène ouverte aux poétesses et poètes en herbe ou confirmés Jardin des Cyclamens Durée 1 h

Venez partager les mots que vous aimez, que vous écrivez, ceux que vous connaissez par coeur, que vous voulez lire, faire lire ou entendre…

19h Les mots lus à voix haute Au coeur de l’Amérique Le garage Durée 1 h Sur réservation

19h Les mots en chanson Athénabé Bénédicte Marchand Salle Michel-Frager Durée 1 h

21h Les mots en scène Ma vie, mon oeuvre (catastrophe, catastrophe, catastrophe) Le Garage, VLR Durée 1 h Sur réservation

Dimanche 13 septembre

9h Les mots du p’tit dej au café Comme à la maison Durée ½ h

11h15 Les mots en dictée Catherine Blocman Salle Michel-Frager, VLR Durée 1 h

12h15 Les mots chantés qui nourrissent Chants et repas partagés Gaëlle et Nicolas Noël Salle Michel-Frager

14h Les mots contés Balade de jardin en jardin Nathalie Préterre RV aux cressonnières Durée 1 h

15h30 Les mots en scène Mon royaume pour un cheval Cie Crescite (avec Alice Lestienne) Salle Michel-Frager Durée 1 h

16h45 Les mots s’invitent en BD Lecture dessinée de Rita, sauvée des eaux par Alice Charbin et Sophie Caupeil Avec Les Mondes de Zulma Salle Michel-Frager Durée 1 h ¼

18h Les mots de l’Au Revoir Scène ouverte et restitution des ateliers

Interventions courtes de chacun-e Salle Michel-Frager .

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.

L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre