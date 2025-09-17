Week-end de Peinture en plein air Salle Michel-Frager Veules-les-Roses

Veules-les-Roses

Week-end de Peinture en plein air

Salle Michel-Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

L’association Vassily Polenov invite les artistes peintres du monde entier, à les rejoindre à Veules-Les-Roses un site idéal pour peindre et échanger entre artistes. Cette 3ème édition sera ouverte aux nouvelles générations ainsi les jeunes artistes pourront travailler aux côtés de maîtres expérimentés.

Durant ce week-end les participants seront invités à planter leurs chevalets dans les ruelles du village. Aucun thème, ni techniques ou taille n’est imposé.

Par la suite les œuvres seront choisies en amont par l’organisateur afin de les exposer les 5 et 6 septembre à la salle Michel-Frager à Veules-les-Roses.

Pour toute information complémentaire merci de contacter l’organisateur. .

Salle Michel-Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 47 62 88 vassilypolenov.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end de Peinture en plein air

L’événement Week-end de Peinture en plein air Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre