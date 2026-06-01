5ème Fête de l’Escargot, Parc de l’ancien château, Cruviers-Lascours
5ème Fête de l’Escargot, Parc de l’ancien château, Cruviers-Lascours samedi 27 juin 2026.
5ème Fête de l’Escargot Samedi 27 juin, 08h30 Parc de l’ancien château Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T08:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T08:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
En présence de la Confrérie des Escargots du Roussillon et la confrérie de l’Escargot de la Narbonnaise.
Parc de l’ancien château Mairie, 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie
Animations, cirque, Marché artisans, balade, concours de pétanque, déguisement et dessin…
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