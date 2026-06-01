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Thé dansant, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Thé dansant, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Thé dansant, Salle du Parc, Cruviers-Lascours dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle du Parc

Adresse : 30360 Cruviers-Lascours

Ville : 30360 Cruviers-Lascours

Département : Gard

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 10 €

Thé dansant Dimanche 14 juin, 14h30 Salle du Parc Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

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Venez partager une après-midi festive où musique et danse se mêlent dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

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