Thé dansant, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Thé dansant Dimanche 14 juin, 14h30 Salle du Parc Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

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Venez partager une après-midi festive où musique et danse se mêlent dans une ambiance chaleureuse et conviviale !