5ème Marche solidaire intercomunale contre le cancer Sainte-Maxime
dimanche 4 octobre 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
5ème Marche solidaire intercomunale contre le cancer
Plage Luc Provensal Au Casino Barrière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
5e Marche Solidaire Intercommunale au profit de la lutte contre le cancer
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Plage Luc Provensal Au Casino Barrière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 evenementiel@ste-maxime.fr
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English : 5th Inter-municipal Solidarity Walk Against Cancer
5th Inter-municipal Solidarity Walk to Fight Cancer
L’événement 5ème Marche solidaire intercomunale contre le cancer Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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