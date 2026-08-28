Informations pratiques

Sainte-Maxime

5ème Marche solidaire intercomunale contre le cancer

Plage Luc Provensal Au Casino Barrière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

5e Marche Solidaire Intercommunale au profit de la lutte contre le cancer

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Plage Luc Provensal Au Casino Barrière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 evenementiel@ste-maxime.fr

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English : 5th Inter-municipal Solidarity Walk Against Cancer

5th Inter-municipal Solidarity Walk to Fight Cancer

L’événement 5ème Marche solidaire intercomunale contre le cancer Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime