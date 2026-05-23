Saint-Vincent

5ème montée historique de démonstration de St Vincent

D251 au départ de Saint Vincent Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La 5ème Montée Historique de Saint Vincent au nord du Puy-en-Velay, c’est une démonstration historique sur route fermée réservée aux voitures d’époque, faisant revivre une ancienne course de côte, sans aucune notion de temps.

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D251 au départ de Saint Vincent Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 48 23 13

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English :

The 5th Montée Historique de Saint Vincent, north of Le Puy-en-Velay, is a historic demonstration on a closed road reserved for vintage cars, bringing back to life an ancient hill-climb race, with no notion of time.

L’événement 5ème montée historique de démonstration de St Vincent Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay