Informations pratiques

Saint-Vincent

Fête du village et du four banal de Saint-Vincent

Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes propose toute la journée des animations diverses et le soir un repas autour du four banal dans le bourg. Ce sera également l’occasion d’acheter des pains cuits au four de Saint-Vincent lors de cette journée conviviale !

.

Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfsaintvincent43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival committee is offering a variety of activities throughout the day, followed by a meal in the village center around the communal oven in the evening. This friendly event will also be a chance to buy bread baked in the Saint-Vincent oven!

L’événement Fête du village et du four banal de Saint-Vincent Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay