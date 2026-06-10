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AGENDA · Saint-Tropez

5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin Zone A et moitié zone B Saint-Tropez

samedi 31 octobre 2026 · Zone A et moitié zone B · Saint-Tropez

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Zone A et moitié zone B
Adresse
Parking du Port
Ville
83990 Saint-Tropez
Département
Var
Tarif

Saint-Tropez

5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin

Zone A et moitié zone B Parking du Port Saint-Tropez Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-31

Les deux nationaux s’inscrivent dans le circuit des 16 étapes de Passion Pétanque Française, association agréée par la FFPJP.
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Zone A et moitié zone B Parking du Port Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 96 60 71  labouletropezienne@orange.fr

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English : 5th National Pétanque Championship 2nd Women’s National Championship

Both national tournaments are part of the 16-stage Passion Pétanque Française circuit, an association accredited by the FFPJP.

L’événement 5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-06-10 par Saint-Tropez Tourisme

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