5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin Zone A et moitié zone B Saint-Tropez
samedi 31 octobre 2026 · Zone A et moitié zone B · Saint-Tropez
Informations pratiques
Saint-Tropez
5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin
Zone A et moitié zone B Parking du Port Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
Les deux nationaux s’inscrivent dans le circuit des 16 étapes de Passion Pétanque Française, association agréée par la FFPJP.
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Zone A et moitié zone B Parking du Port Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 96 60 71 labouletropezienne@orange.fr
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English : 5th National Pétanque Championship 2nd Women’s National Championship
Both national tournaments are part of the 16-stage Passion Pétanque Française circuit, an association accredited by the FFPJP.
L’événement 5ème National de Pétanque 2ème édition du National féminin Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-06-10 par Saint-Tropez Tourisme
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