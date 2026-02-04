5ème Rallye historique de Loire Atlantique Salle de l’Orée du Bois Saint-Lyphard
5ème Rallye historique de Loire Atlantique Salle de l’Orée du Bois Saint-Lyphard samedi 9 mai 2026.
Saint-Lyphard
5ème Rallye historique de Loire Atlantique
Salle de l’Orée du Bois 3 rue Niki de St Phalle Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:30:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Le Rallye Historique de Loire-Atlantique, pour sa 5ᵉ édition au départ d’Herbignac, invite petits et grands à admirer de superbes voitures anciennes. Un événement festif, gratuit et idéal pour une sortie en famille ou entre amis. .
Salle de l’Orée du Bois 3 rue Niki de St Phalle Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 67 04 44 rallye.histo44@gmail.com
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L’événement 5ème Rallye historique de Loire Atlantique Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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