5ème Randonnée des tartines Chanteix
5ème Randonnée des tartines Chanteix lundi 25 mai 2026.
Chanteix
5ème Randonnée des tartines
Le Bourg Chanteix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Rando ludique des enfants 6 km Rando 12 km (avec 1 ravitaillement) Rando 24 km (départ entre 8h et 9h avec 2 ravitaillements) Repas tartines (tartines +salade/chips + dessert + boisson chaude). Réservation fortement conseillée Marche + repas 14 € Marche 6 € Repas 11 € (enfants 4€). Rando gratuite pour les moins de 12 ans – .
Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 46 38 96 apechanteix@gmail.com
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English : 5ème Randonnée des tartines
L’événement 5ème Randonnée des tartines Chanteix a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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