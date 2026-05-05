Chanteix

5ème Randonnée des tartines

Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Rando ludique des enfants 6 km Rando 12 km (avec 1 ravitaillement) Rando 24 km (départ entre 8h et 9h avec 2 ravitaillements) Repas tartines (tartines +salade/chips + dessert + boisson chaude). Réservation fortement conseillée Marche + repas 14 € Marche 6 € Repas 11 € (enfants 4€). Rando gratuite pour les moins de 12 ans – .

Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 46 38 96 apechanteix@gmail.com

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English : 5ème Randonnée des tartines

L’événement 5ème Randonnée des tartines Chanteix a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze