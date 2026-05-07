Chanteix

Soirée Irlandaise Concert Keltas

Boite en zinc Chanteix Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les musiciens du groupe Keltas font une musique irlandaise fraîche et dynamique. Leurs racines ont fait naître un tronc, des rameaux, des feuillages et des fruits. Une fraîcheur due à leurs interprétations aux sonorités modernes, tout en respectant les codes rythmiques de la danse. Le bois des troncs qui est la matière première de leurs instruments violon, bodhran, guitares, bouzouki, mandoline, basse & clavier dynamise et réchauffe le son d’une musique souvent constituée de morceaux qui ont moins de vingt ans. Cet Irish band Limougeaud est composé de 6 musiciens multi-instrumentistes, passionnés et d’un sonorisateur qui sait mettre cet ensemble en valeur. L’essence de la musique irlandaise et plus largement traditionnelle coule dans le répertoire du groupe, varié en rythme avec des mélodies dansantes et des chansons touchantes. .

Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81

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English : Soirée Irlandaise Concert Keltas

L’événement Soirée Irlandaise Concert Keltas Chanteix a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze