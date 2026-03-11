Festival aux Champs FREDZ Chanteix

Festival aux Champs FREDZ

Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fredz est un auteur-compositeur-interprète canadien à la signature singulière, reconnaissable entre mille. Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes devenues emblématiques, il évoque autant un personnage de cinéma indépendant qu’un artiste profondément ancré dans son époque. À la croisée du rap, de la pop et de la chanson, il transforme des fragments de vie intime en récits universels, portés par une écriture sincère et une interprétation intensément habitée. Maître des contrastes, Fredz navigue entre lumière et mélancolie, quotidien et transformation, donnant une portée émotionnelle aux détails les plus simples. Son univers, à la fois sensible et accessible, a su rassembler une communauté fidèle au Canada comme en Europe. Fort de centaines de millions d’écoutes, de plusieurs certifications or et platine et de tournées à guichets fermés, il s’impose avec constance comme une voix .

Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr

