Flize

5ème régate de bateaux en carton sur la Meuse

8 bis, rue du Port Flize Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le concept est simple, il suffit de fabriquer un bateau en carton capable de vous transporter vous et votre équipage, la coque, les superstructures et les sièges de tous les bateaux doivent être entièrement réalisé en cartons ondulé, les assembler, les décorer.Si vous êtes sportif, créatif, fun……venez tenter votre chance, le plus beau bateau, le plus beau déguisement d’équipage, et bien sur le vainqueur de la course seront récompensés.Pas d’âge, pas de limite, il suffit juste de savoir nager, et d’avoir le plaisir de partager ce moment unique et festif au bord de l’eau

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8 bis, rue du Port Flize 08160 Ardennes Grand Est +33 6 20 78 29 05 regatebateauxcartonflize08@gmail.com

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English :

The concept is simple: all you have to do is build a cardboard boat capable of transporting you and your crew. The hull, superstructure and seats of each boat must be made entirely from corrugated cardboard, then assembled and decorated…… come and try your luck, the most beautiful boat, the most beautiful crew disguise, and of course the winner of the race will be rewarded.no age limit, just the ability to swim, and the pleasure of sharing this unique and festive moment on the water

L’événement 5ème régate de bateaux en carton sur la Meuse Flize a été mis à jour le 2026-06-10 par Ardennes Tourisme