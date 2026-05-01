5ème tournoi de badminton Rue Pralon Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane

5ème tournoi de badminton

Rue Pralon Complexe sportif intercommunal Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17

Rejoignez la 5e édition du tournoi senior de badminton organisé par VIENNE GLANE BADMINTON à Oradour-sur-Glane !

Pendant trois jours de compétition conviviale et sportive, les joueurs classés de Non Compétiteurs à N1, des catégories minimes à vétérans, pourront se challenger dans une ambiance dynamique et chaleureuse. Les simples hommes et dames ouvriront le tournoi le jeudi 14 mai 2026, suivis des doubles hommes et dames le samedi 16 mai, puis des doubles mixtes le dimanche 17 mai.

Une série 1 sera proposée dans les 5 disciplines avec de belles récompenses à la clé primes en espèces pour les vainqueurs et finalistes, ainsi que des lots pour les autres séries. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de badminton, entre performance, fair-play et plaisir du jeu ! .

Rue Pralon Complexe sportif intercommunal Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 43 65 14 vgb87520@laposte.net

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English : 5ème tournoi de badminton

L’événement 5ème tournoi de badminton Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-04-29 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin