Tournoi Jérémie Martin U15/U18 Rue Pralon Oradour-sur-Glane

Tournoi Jérémie Martin U15/U18

Venez vibrer au rythme du Tournoi Jérémie Martin !

L’USO Basket d’Oradour-sur-Glane vous donne rendez-vous pour une journée 100 % basket, placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Dès 9h, laissez-vous emporter par l’énergie et l’enthousiasme des matchs U15 et U18.

Les rencontres vous promettent de belles actions, de suspense et d’émotions sur le terrain. Que vous soyez passionné de basket, amateur de sport ou simplement curieux, ce tournoi est l’occasion idéale de vivre un moment festif en famille ou entre amis.

Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance chaleureuse et animée, portée par les encouragements des supporters. Une restauration sur place est également proposée pour faire une pause gourmande entre deux matchs. .

Rue Pralon Complexe sportif Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 45 56 usobasket87@gmail.com

