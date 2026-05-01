5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry Préaux
5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry Préaux vendredi 8 mai 2026.
Préaux
5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry
Manoir de Favry Préaux Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Le Manoir de Favry participe aux Journées Mondiales de l’Art Topiaire le 08, 09 et 10 mai 2026.
L’art topiaire a la part belle à Favry !
Parti pris d une création moderne inscrite dans l’esprit des lieux transition Moyen Age et Renaissance
Horaires
Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2026
Ouverture 10h-12h30 ; 14h-18h30
-> Visites guidées de 14h à 18h
Différentes Animations Passion & Partage
A la découverte de l’art des jardins à Favry
Jardiniers amateurs, sauvons nos buis !
Tarifs préférentiels
Adulte 8€
Enfant Gratuit .
Manoir de Favry Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 40 83 46 diner.de.gala@orange.fr
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English :
Le Manoir de Favry will be taking part in the Journées Mondiales de l’Art Topiaire on May 08, 09 and 10, 2026.
L’événement 5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry Préaux a été mis à jour le 2026-05-01 par SUD MAYENNE
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