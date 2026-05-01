Préaux

5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry

Manoir de Favry Préaux Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Manoir de Favry participe aux Journées Mondiales de l’Art Topiaire le 08, 09 et 10 mai 2026.

L’art topiaire a la part belle à Favry !

Parti pris d une création moderne inscrite dans l’esprit des lieux transition Moyen Age et Renaissance

Horaires

Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2026

Ouverture 10h-12h30 ; 14h-18h30

-> Visites guidées de 14h à 18h

Différentes Animations Passion & Partage

A la découverte de l’art des jardins à Favry

Jardiniers amateurs, sauvons nos buis !

Tarifs préférentiels

Adulte 8€

Enfant Gratuit .

Manoir de Favry Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 40 83 46 diner.de.gala@orange.fr

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English :

Le Manoir de Favry will be taking part in the Journées Mondiales de l’Art Topiaire on May 08, 09 and 10, 2026.

L’événement 5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Manoir de Favry Préaux a été mis à jour le 2026-05-01 par SUD MAYENNE