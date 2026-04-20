6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Rousset-les-Vignes
6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Rousset-les-Vignes mardi 16 juin 2026.
Rousset-les-Vignes
6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes
square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Square de la mairie Rousset-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Venez découvrir la 6eme Edition de notre marché estival à rousset les vignes
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square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Square de la mairie Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 07 05 asso.laplaace@gmail.com
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English :
Come and discover the 6th edition of our summer market in Rousset les Vignes
L’événement 6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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