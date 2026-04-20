6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Rousset-les-Vignes

Rousset-les-Vignes

6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes

square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Square de la mairie Rousset-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Venez découvrir la 6eme Edition de notre marché estival à rousset les vignes

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square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Square de la mairie Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 07 05 asso.laplaace@gmail.com

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English :

Come and discover the 6th edition of our summer market in Rousset les Vignes

L’événement 6 eme Edition des marchés estival de rousset les Vignes Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes