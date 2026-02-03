Entre Vignes et Lumières La Bouvaude Rousset-les-Vignes
Entre Vignes et Lumières
La Bouvaude Domaine de la Bouvaude Rousset-les-Vignes Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-08-31 21:30:00
2026-07-01
Dès la tombée de la nuit, l’expérience vous transporte dans une véritable aventure immersive agrémentée d’effets sonores et visuels qui mettront tous vos sens en éveil. Venez parcourir de nuit le vignoble et ses paysages naturels sur un sentier aménagé.
La Bouvaude Domaine de la Bouvaude Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 90 32 domaine@bouvaude.com
English :
As soon as night falls, the experience transports you into a truly immersive adventure, enhanced by sound and visual effects that will awaken all your senses. Come and explore the vineyard and its natural landscapes by night on a specially-designed trail.
