Entre Vignes et Lumières La Bouvaude Rousset-les-Vignes

Entre Vignes et Lumières

La Bouvaude Domaine de la Bouvaude Rousset-les-Vignes Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-08-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Dès la tombée de la nuit, l’expérience vous transporte dans une véritable aventure immersive agrémentée d’effets sonores et visuels qui mettront tous vos sens en éveil. Venez parcourir de nuit le vignoble et ses paysages naturels sur un sentier aménagé.

.

La Bouvaude Domaine de la Bouvaude Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 90 32 domaine@bouvaude.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As soon as night falls, the experience transports you into a truly immersive adventure, enhanced by sound and visual effects that will awaken all your senses. Come and explore the vineyard and its natural landscapes by night on a specially-designed trail.

L’événement Entre Vignes et Lumières Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes