Trévol

60 ans du comité des fêtes

Le bourg Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cette année c’est les 60 ans du comité on vous informe trés vite du programme mais avant place aux réservations pour notre repas champêtre.

Suivi d’un magnifique feu d’artifice OFFERT PAR LE COMITÉ DES FÊTES et d’un bal en plein air

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Le bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

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English :

This year marks the committee’s 60th anniversary. We’ll let you know the program very soon, but first, it’s time to make reservations for our picnic.

Followed by a magnificent fireworks display SPONSORED BY THE FÉTES COMMITTEE and an outdoor dance

L’événement 60 ans du comité des fêtes Trévol a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région