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Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière Trévol

Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière Trévol samedi 15 août 2026.

Adresse : Châteaux d'Avrilly

Ville : 03460 Trévol

Département : Allier

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20

Trévol

Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière

Châteaux d’Avrilly Trévol Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Adélaïde FERRIERE nous propose un face à face subtil et inspiré entre les transcriptions d’oeuvres majeures de J.S. BACH et des compositions originales de Keiko ABE, percussioniste et compositrice née en 1937, admirée dans le monde entier.
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Châteaux d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14  bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Adélaïde FERRIERE offers us a subtle and inspired face-off between transcriptions of major works by J.S. BACH and original compositions by Keiko ABE, a percussionist and composer born in 1937 and admired the world over.

L’événement Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière Trévol a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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