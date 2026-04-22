Trévol

Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière

Châteaux d’Avrilly Trévol Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Adélaïde FERRIERE nous propose un face à face subtil et inspiré entre les transcriptions d’oeuvres majeures de J.S. BACH et des compositions originales de Keiko ABE, percussioniste et compositrice née en 1937, admirée dans le monde entier.

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Châteaux d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Adélaïde FERRIERE offers us a subtle and inspired face-off between transcriptions of major works by J.S. BACH and original compositions by Keiko ABE, a percussionist and composer born in 1937 and admired the world over.

L’événement Festival de musique Préludia Carte blanche à Adélaïde Ferrière Trévol a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région