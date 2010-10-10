Trévol

IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues

IME Clairejoie Trévol Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister Au Festival E-Cla et à l’IMEnse concert à Trévol.

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IME Clairejoie Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 60 08

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English :

Attend the E-Cla Festival and the IMEnse concert in Trévol.

L’événement IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région