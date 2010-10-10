IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol
IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol samedi 30 mai 2026.
Trévol
IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues
IME Clairejoie Trévol Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez assister Au Festival E-Cla et à l’IMEnse concert à Trévol.
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IME Clairejoie Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 60 08
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English :
Attend the E-Cla Festival and the IMEnse concert in Trévol.
L’événement IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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