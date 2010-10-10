Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol

IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol samedi 30 mai 2026.

Adresse : IME Clairejoie

Ville : 03460 Trévol

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10

Trévol

IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues

IME Clairejoie Trévol Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez assister Au Festival E-Cla et à l’IMEnse concert à Trévol.
  .

IME Clairejoie Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 60 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend the E-Cla Festival and the IMEnse concert in Trévol.

L’événement IMEnse concert avec Manu Lanvin et The Devils Blues Trévol a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Trévol (Allier)