Trévol

Marché semi-nocturne

Le Bourg Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Un marché semi-nocturne convivial s’installe à Trévol avec exposants, ambiance champêtre et feu d’artifice. Flânez entre les stands, profitez d’un moment festif et découvrez les savoir-faire locaux dans une atmosphère estivale.

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Le Bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

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English :

A convivial semi-natural market takes place in Trévol, with exhibitors, a country atmosphere and fireworks. Stroll between the stalls, enjoy a festive moment and discover local know-how in a summery atmosphere.

L’événement Marché semi-nocturne Trévol a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région