Marché semi-nocturne Trévol
Marché semi-nocturne Trévol samedi 18 juillet 2026.
Trévol
Marché semi-nocturne
Le Bourg Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Un marché semi-nocturne convivial s’installe à Trévol avec exposants, ambiance champêtre et feu d’artifice. Flânez entre les stands, profitez d’un moment festif et découvrez les savoir-faire locaux dans une atmosphère estivale.
.
Le Bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial semi-natural market takes place in Trévol, with exhibitors, a country atmosphere and fireworks. Stroll between the stalls, enjoy a festive moment and discover local know-how in a summery atmosphere.
L’événement Marché semi-nocturne Trévol a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Trévol (Allier)
- PR 39 Circuit de Bel-Air Trévol Allier 1 mai 2026
- PR 40 Le Vignot Trévol Allier 1 mai 2026
- Circuit « Châteaux et belles demeures en forêt de Munet » Trévol Allier 1 mai 2026
- Forêts et châteaux au nord de la Sologne bourbonnaise Trévol Allier 1 mai 2026
- Circuit « La forêt de Munet » Trévol Allier 1 mai 2026