Tous à vélo à Trévol, stade, Trévol

Tous à vélo à Trévol Samedi 16 mai, 10h00 stade Allier
Comme tous les ans Lécole cyclo de Trévol donnent rendez-vous à tous ceux qui ont un vélo et un casque a venir faire une ballade se terminant autour dun verre de l’amitié.
Rendez-vous avec l’école de vtt de Trévol