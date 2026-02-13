Tous à vélo à Trévol, stade, Trévol

Tous à vélo à Trévol Samedi 16 mai, 10h00 stade Allier

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Comme tous les ans Lécole cyclo de Trévol donnent rendez-vous à tous ceux qui ont un vélo et un casque a venir faire une ballade se terminant autour dun verre de l’amitié.

stade rue du stade,trévol 03460 Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous avec l’école de vtt de Trévol