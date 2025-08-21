PR 40 Le Vignot Trévol Allier

PR 40 Le Vignot

PR 40 Le Vignot Point 255 entre les Bédaures et les Mallerets 03460 Trévol Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Vous observerez des pâturages parfois occupés par des chevaux de course. Ces pâturages sont parsemés de nombreuses sources, possibles résurgences d’une rivière souterraine qui alimente aujourd’hui des étangs.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

You’ll see pastures sometimes occupied by racehorses. These pastures are dotted with numerous springs, possible resurgences of an underground river that today feeds ponds.

Deutsch :

Sie werden Weiden sehen, die manchmal von Rennpferden bewohnt werden. Auf diesen Weiden gibt es zahlreiche Quellen, die möglicherweise aus einem unterirdischen Fluss hervorgegangen sind, der heute Teiche speist.

Italiano :

Vedrete pascoli talvolta occupati da cavalli da corsa. Questi pascoli sono costellati da numerose sorgenti, possibili risorgenze di un fiume sotterraneo che ora alimenta degli stagni.

Español :

Verá pastos ocupados a veces por caballos de carreras. Estos pastos están salpicados de numerosos manantiales, posibles resurgencias de un río subterráneo que ahora alimenta estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme