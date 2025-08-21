PR 39 Circuit de Bel-Air Trévol Allier

PR 39 Circuit de Bel-Air

PR 39 Circuit de Bel-Air Point 255 entre les Bédaures et les Mallerets 03460 Trévol Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit presque entièrement en sous-bois, entoure la forêt communale de Trévol, essentiellement constituée de chênes associés à des bouleaux, des charmes et des trembles.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This circuit almost entirely in undergrowth, surrounds the communal forest of Trévol, essentially made up of oaks associated with birches, hornbeams and aspens.

Deutsch :

Dieser Rundweg verläuft fast ausschließlich im Unterholz und umgibt den Gemeindewald von Trévol, der hauptsächlich aus Eichen besteht, die mit Birken, Hainbuchen und Espen kombiniert sind.

Italiano :

Questo percorso, quasi interamente nel sottobosco, circonda la foresta comunale di Trévol, costituita essenzialmente da querce associate a betulle, carpini e pioppi.

Español :

Este itinerario, que transcurre casi íntegramente por el sotobosque, rodea el bosque municipal de Trévol, formado esencialmente por robles asociados a abedules, carpes y álamos temblones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme