60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault
60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault vendredi 26 juin 2026.
Meursault
60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE
Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Deux soirées de fête dans le cadre du 60 ème anniversaire du tournage de La Grande Vadrouille , les vendredi 26 et samedi 27 juin
A partir de 18h30 saynètes, orchestre, buvette, petite restauration.
A partir de 22h30 projection du film en nocturne
(sur réservation uniquement via helloasso, à partir du vendredi 5 juin) .
Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE
L’événement 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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