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60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault

60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 21190 Meursault

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Meursault

60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE

Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27

Deux soirées de fête dans le cadre du 60 ème anniversaire du tournage de La Grande Vadrouille , les vendredi 26 et samedi 27 juin
A partir de 18h30 saynètes, orchestre, buvette, petite restauration.
A partir de 22h30 projection du film en nocturne
(sur réservation uniquement via helloasso, à partir du vendredi 5 juin)   .

Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE

L’événement 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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