Meursault

60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE

Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Deux soirées de fête dans le cadre du 60 ème anniversaire du tournage de La Grande Vadrouille , les vendredi 26 et samedi 27 juin

A partir de 18h30 saynètes, orchestre, buvette, petite restauration.

A partir de 22h30 projection du film en nocturne

(sur réservation uniquement via helloasso, à partir du vendredi 5 juin) .

Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE

L’événement 60 ème anniversaire de LA GRANDE VADROUILLE Meursault a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)