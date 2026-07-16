600 ans du Manoir Soirée Electro Trad Médiévale Solent Folk Music + Elektruka + Mercure + HRV La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

600 ans du Manoir Soirée Electro Trad Médiévale Solent Folk Music + Elektruka + Mercure + HRV

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

SOLENT FOLK MUSIC / 18h

Solent est un groupe de musiques folk aux notes oniriques et endiablées

ELEKTRUKA(Electro-folk) / 19h

?Elektruka, c’est un mix entre instruments live (accordéons, flûtes, alboka) et productions electro, à danser. Techno basque, house celtique, dub bulgare, bourrées d’auvergne à la sauce psy-trance ! ??

Elektruka Christin Tangle (live bal des chaudoudoux 2023

Solent Folk Music

MERCURE / 20h30

Quand les danses traditionnelles croisent les musiques électroniques. Flûte traversière en live, rythmes techno et énergie collective pour un électro-bal festif et hypnotique !

MERCURE fusionne les musiques traditionnelles folk avec les musiques électroniques. Inspiré à la fois par l’énergie des bals folk et par la culture des soirées électroniques, il compose des morceaux pensés pour la danse, où les formes traditionnelles (bourrée, scottish, cercle circassien…) rencontrent les textures et dynamiques de l’électronique.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 600 ans du Manoir Soirée Electro Trad Médiévale Solent Folk Music + Elektruka + Mercure + HRV Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose