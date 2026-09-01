61ème finale du Trophée des Maraîchers Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

61ème finale du Trophée des Maraîchers

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 16h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

61ème finale du Trophée des Maraîchers.

61ème finale du Trophée des Maraîchers.



10h-18h Exposition gratuite CHOMEL à la Salle Rialto.

10h Marché artisanal, animations, pyramide fruits et légumes.

12h15 Aioli

14h Ouverture des arènes 3600 places Placement libre hors zone abonnées Gradin Ouest.

15h45 Capelado.

16h Course 61eme Finale du Trophée des Maraichers Concours de Manades. Course comptant pour le trophée des As



Manades Blatière-Bessac, Paulin, Bon, Didelot- Langlade, Cuillé, Rouquette.

Raseteurs invités Katif, Marignan, Oukharti, Boukharta, Ayme, Naïm, Léal, Chanat, Oufkir.



Parking gratuit à 300m MIN de Châteaurenard .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

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English :

61st Final of the Trophée des Maraîchers.

L’événement 61ème finale du Trophée des Maraîchers Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence