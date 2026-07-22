Forum des associations Châteaurenard
samedi 5 septembre 2026 · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Forum des associations
Samedi 5 septembre 2026 de 9h à 13h. Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations en centre ville.
Sport, culture, bien-être, loisir, vie locale, social, jeunesse…. Il y en aura pour toutes les envies et tous les âges.
Comme chaque début septembre, la commune met à l’honneur la vitalité de son tissu associatif à travers le traditionnel forum des associations. Sur place, près d’une centaine de structures locales présenteront leurs activités dans les domaines du sport, de la culture, de l’art, de l’environnement, de la solidarité et des loisirs.
L’événement permettra à chacun de trouver l’activité qui correspond à ses envies ou à son rythme de vie. Les familles, les jeunes comme les seniors pourront s’informer, s’inscrire ou simplement découvrir la richesse de la vie associative châteaurenardaise. .
Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 32 95 maison.association@chateaurenard.com
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English :
Associations Fair in the City Center.
Sports, culture, wellness, recreation, community life, social issues, youth programs… There will be something for everyone, regardless of age.
L’événement Forum des associations Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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