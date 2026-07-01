Informations pratiques

Châteaurenard

L’Art aux Jardins

Vendredi 31 juillet 2026 de 17h à 19h30.

Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 9h à 13h et de 17h à 21h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

L’Art aux Jardins A la rencontre des artistes.

L’Art aux Jardins A la rencontre des artistes.



Pour la première fois, un parcours artistique au fil des rues du centre-ville, va être proposé sur les temps fort du week-end de la Fête de la Madeleine .



L’Art, qu’il soit pictural ou autre, avec toutes ses différentes pratiques, a toute sa place durant ce week-end de fête.

L’association du Quartier des Arènes de Châteaurenard propose la manifestation l’Art aux Jardins , pendant lesquels les habitants ouvrent généreusement leurs jardins et cours intérieures aux artistes pour accompagner les différents rendez-vous de cette fête exceptionnelle et offrir une superbe exposition d’œuvres d’art à ciel ouvert.

Un plan des différents lieux sera à disposition à la médiathèque, chez les commerçants, à la mairie annexe et dans chaque jardin. .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 77 17 64

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English :

Art in the Gardens Meet the Artists.

L’événement L’Art aux Jardins Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence