L’Art aux Jardins Châteaurenard
vendredi 31 juillet 2026 · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
L’Art aux Jardins
Vendredi 31 juillet 2026 de 17h à 19h30.
Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 9h à 13h et de 17h à 21h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
L’Art aux Jardins A la rencontre des artistes.
L’Art aux Jardins A la rencontre des artistes.
Pour la première fois, un parcours artistique au fil des rues du centre-ville, va être proposé sur les temps fort du week-end de la Fête de la Madeleine .
L’Art, qu’il soit pictural ou autre, avec toutes ses différentes pratiques, a toute sa place durant ce week-end de fête.
L’association du Quartier des Arènes de Châteaurenard propose la manifestation l’Art aux Jardins , pendant lesquels les habitants ouvrent généreusement leurs jardins et cours intérieures aux artistes pour accompagner les différents rendez-vous de cette fête exceptionnelle et offrir une superbe exposition d’œuvres d’art à ciel ouvert.
Un plan des différents lieux sera à disposition à la médiathèque, chez les commerçants, à la mairie annexe et dans chaque jardin. .
Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 77 17 64
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English :
Art in the Gardens Meet the Artists.
L’événement L’Art aux Jardins Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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