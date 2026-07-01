UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaurenard

Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard

samedi 25 juillet 2026 · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Esplanade Isodore Rollande
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
22 22 22

Châteaurenard

Bal de la Sainte Marthe

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 20h. Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Bal de la Sainte Marthe.
Bal de la Sainte Marthe avec orchestre sur l’Esplanade Isodore Rollande.
Menu italien salade antipasti, osso-bucco et tagliatelles, fromage, tiramisu.

Repas & Bal Concert de la Sainte-Marthe à Châteaurenard !
Les fêtes d’été continuent de plus belle ! Le samedi 25 juillet dès 20h, l’association Chato en Fête et la Ville de Châteaurenard vous convient à un grand rendez-vous de partage et de convivialité le traditionnel Repas de la Sainte-Marthe, organisé avec la Madeleine.

Au programme de la soirée
Le Repas de la St Marthe Installez-vous à table pour un moment convivial.
L’ambiance musicale sera assurée par le groupe RIMSHOT !

Comment réserver ? La billetterie se fait uniquement en ligne (scannez le QR code directement sur l’affiche).
Attention Fin des réservations le mercredi 22 juillet. Ne tardez pas à bloquer vos places, les tables se remplissent vite !   .

Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 30 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Martha’s Ball.

L’événement Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)