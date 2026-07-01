Informations pratiques

Châteaurenard

Bal de la Sainte Marthe

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 20h. Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Bal de la Sainte Marthe.

Bal de la Sainte Marthe avec orchestre sur l’Esplanade Isodore Rollande.

Menu italien salade antipasti, osso-bucco et tagliatelles, fromage, tiramisu.



Repas & Bal Concert de la Sainte-Marthe à Châteaurenard !

Les fêtes d’été continuent de plus belle ! Le samedi 25 juillet dès 20h, l’association Chato en Fête et la Ville de Châteaurenard vous convient à un grand rendez-vous de partage et de convivialité le traditionnel Repas de la Sainte-Marthe, organisé avec la Madeleine.



Au programme de la soirée

Le Repas de la St Marthe Installez-vous à table pour un moment convivial.

L’ambiance musicale sera assurée par le groupe RIMSHOT !



Comment réserver ? La billetterie se fait uniquement en ligne (scannez le QR code directement sur l’affiche).

Attention Fin des réservations le mercredi 22 juillet. Ne tardez pas à bloquer vos places, les tables se remplissent vite ! .

Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 30 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Martha’s Ball.

L’événement Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence