Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard
samedi 25 juillet 2026 · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Bal de la Sainte Marthe
Samedi 25 juillet 2026 à partir de 20h. Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Bal de la Sainte Marthe.
Bal de la Sainte Marthe avec orchestre sur l’Esplanade Isodore Rollande.
Menu italien salade antipasti, osso-bucco et tagliatelles, fromage, tiramisu.
Repas & Bal Concert de la Sainte-Marthe à Châteaurenard !
Les fêtes d’été continuent de plus belle ! Le samedi 25 juillet dès 20h, l’association Chato en Fête et la Ville de Châteaurenard vous convient à un grand rendez-vous de partage et de convivialité le traditionnel Repas de la Sainte-Marthe, organisé avec la Madeleine.
Au programme de la soirée
Le Repas de la St Marthe Installez-vous à table pour un moment convivial.
L’ambiance musicale sera assurée par le groupe RIMSHOT !
Comment réserver ? La billetterie se fait uniquement en ligne (scannez le QR code directement sur l’affiche).
Attention Fin des réservations le mercredi 22 juillet. Ne tardez pas à bloquer vos places, les tables se remplissent vite ! .
Esplanade Isodore Rollande Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 30 93
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English :
Saint Martha’s Ball.
L’événement Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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