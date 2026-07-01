UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaurenard

Chato en rires Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

vendredi 17 juillet 2026 · Avenue Denis Pauleau · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Avenue Denis Pauleau
Adresse
Arènes
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Châteaurenard

Chato en rires

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h à 0h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Chato en rires aux arènes de Châteaurenard.
Soirée détentes avec un plateaux de 6 Humoristes sous forme de comédy club, dans les arènes de Châteaurenard.

Alex Pacaud et Mister Jim présentent Chato en rires !
Avec la participation de 6 artistes humoristes en standup.


Besoin d’une bonne dose de bonne humeur pour lancer votre week-end ? L’association Chato en Fête vous donne rendez-vous le vendredi 17 juillet pour une soirée placée sous le signe des larmes aux yeux… mais de rire !
Pour cette grande soirée Stand-up, on installe la scène directement dans les Arènes de Châteaurenard.

À l’affiche l’incontournable Anthony Joubert !
Pour cette 3ème édition, préparez-vous à accueillir un véritable phénomène en piste Anthony Joubert ! Entre sketchs affûtés, punchlines et improvisations, il vient poser ses valises chez nous de 21h à minuit pour retourner les Arènes. Autant vous dire qu’il vaut mieux avoir les zygomatiques bien accrochés.

Buvette ouverte & Confiserie De quoi se rafraîchir et grignoter quelques douceurs pendant le show.   .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chato bursts into laughter at the Châteaurenard arena.

L’événement Chato en rires Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)