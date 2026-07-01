Chato en rires Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Chato en rires

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h à 0h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Chato en rires aux arènes de Châteaurenard.

Soirée détentes avec un plateaux de 6 Humoristes sous forme de comédy club, dans les arènes de Châteaurenard.



Alex Pacaud et Mister Jim présentent Chato en rires !

Avec la participation de 6 artistes humoristes en standup.





Besoin d’une bonne dose de bonne humeur pour lancer votre week-end ? L’association Chato en Fête vous donne rendez-vous le vendredi 17 juillet pour une soirée placée sous le signe des larmes aux yeux… mais de rire !

Pour cette grande soirée Stand-up, on installe la scène directement dans les Arènes de Châteaurenard.



À l’affiche l’incontournable Anthony Joubert !

Pour cette 3ème édition, préparez-vous à accueillir un véritable phénomène en piste Anthony Joubert ! Entre sketchs affûtés, punchlines et improvisations, il vient poser ses valises chez nous de 21h à minuit pour retourner les Arènes. Autant vous dire qu’il vaut mieux avoir les zygomatiques bien accrochés.



Buvette ouverte & Confiserie De quoi se rafraîchir et grignoter quelques douceurs pendant le show. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Chato bursts into laughter at the Châteaurenard arena.

L’événement Chato en rires Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence