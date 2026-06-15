Course Landaise Avenue D. Pauleau Châteaurenard

Châteaurenard

Course Landaise

Mercredi 5 août 2026 à partir de 18h. Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Course Landaise à Châteaurenard.Adultes

Avis à tous les amateurs de sensations fortes, d’écarts et de sauts spectaculaires ! Le mercredi 5 août 2026 à 18h, les Arènes de Châteaurenard accueillent une grande Course Landaise, un rendez-vous à ne pas manquer au cœur de l’été.



Pour cette occasion spéciale, vous aurez le privilège de voir évoluer en piste Kévin Ribeiro, Champion de France en titre. Un athlète d’exception qui viendra faire la démonstration de tout son courage et de sa technique face au bétail.



Six vaches et un toro de la ganaderia François André. .

Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 06 06 46

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English :

Landaise Bullfight in Châteaurenard.

L’événement Course Landaise Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence