Soirée Aurea à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Châteaurenard

Soirée Aurea à Lou Casteu

Dimanche 17 mai 2026 de 16h à 23h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17 23:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Soirée Aurea à Lou Casteu.

Soirée Aurea à Lou Casteu.



Envie d’un dimanche hors du temps ? Le dimanche 17 mai, on s’empare du cadre majestueux de la Forteresse des Comtes de Provence pour une parenthèse musicale inoubliable.



On a réuni une sacrée équipe pour vous faire vibrer Aux platines (DJ Sets)

– Max Jausselme

– Luca Mencci

– Alex Andro & Balta

– Meniwave



Que vous veniez pour la musique, le panorama ou simplement pour l’ambiance, c’est le rendez-vous à ne pas manquer ce week-end là. .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89

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English :

Aurea evening at Lou Casteu.

L’événement Soirée Aurea à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence