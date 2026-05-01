Soirée Aurea à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard
Soirée Aurea à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard dimanche 17 mai 2026.
Châteaurenard
Soirée Aurea à Lou Casteu
Dimanche 17 mai 2026 de 16h à 23h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17 23:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Soirée Aurea à Lou Casteu.
Soirée Aurea à Lou Casteu.
Envie d’un dimanche hors du temps ? Le dimanche 17 mai, on s’empare du cadre majestueux de la Forteresse des Comtes de Provence pour une parenthèse musicale inoubliable.
On a réuni une sacrée équipe pour vous faire vibrer Aux platines (DJ Sets)
– Max Jausselme
– Luca Mencci
– Alex Andro & Balta
– Meniwave
Que vous veniez pour la musique, le panorama ou simplement pour l’ambiance, c’est le rendez-vous à ne pas manquer ce week-end là. .
Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89
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English :
Aurea evening at Lou Casteu.
L’événement Soirée Aurea à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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