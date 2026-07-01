Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire Jimmy n Drinks Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 18h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet 2026 à 18h30, Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire.

Tapas, bières, vins, cocktails… à partager !



Au programme

• 18:30 Basta (DJ Set)

• 20:30 Coverage (Live Band)

• 22:30 Pauleau (DJ Set)



Réservation au 04 90 15 01 48

Jimmy n Drinks fête ses 7 ans !



Rendez-vous le vendredi 24 juillet 2026 à partir de 18h30 pour célébrer ensemble le 7ᵉ anniversaire de Jimmy n Drinks lors d’une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité !



Pour l’occasion, profitez d’une sélection de tapas à partager, accompagnée de bières fraîches, vins soigneusement sélectionnés et cocktails préparés pour vous faire passer une soirée mémorable entre amis, en famille ou entre collègues.



Au programme



• 18h30 Basta | DJ Set



• 20h30 Coverage | Live Band



• 22h30 Pauleau | DJ Set



Une soirée festive, gourmande et musicale à ne surtout pas manquer. Venez souffler les 7 bougies de Jimmy n Drinks et partager avec nous ce moment exceptionnel !



Vendredi 24 juillet 2026

À partir de 18h30

Réservation conseillée au 04 90 15 01 48 .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48

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English :

Friday, July 24, 2026, at 6:30 p.m., Jimmy n Drinks is celebrating its 7th anniversary.

Tapas, beer, wine, cocktails… Share them!

On the program:

? 6:30 p.m. Basta (DJ Set)

? 8:30 p.m. Coverage (Live Band)

? 10:30 p.m. Pauleau (DJ Set)

Reservations at 04 90 15 01 48

L’événement Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence