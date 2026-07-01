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AGENDA · Châteaurenard

Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire Jimmy n Drinks Châteaurenard

vendredi 24 juillet 2026 · Jimmy n Drinks · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Jimmy n Drinks
Adresse
21 Cours Carnot
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Châteaurenard

Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 18h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 juillet 2026 à 18h30, Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire.
Tapas, bières, vins, cocktails… à partager !

Au programme
• 18:30 Basta (DJ Set)
• 20:30 Coverage (Live Band)
• 22:30 Pauleau (DJ Set)

Réservation au 04 90 15 01 48
Jimmy n Drinks fête ses 7 ans !

Rendez-vous le vendredi 24 juillet 2026 à partir de 18h30 pour célébrer ensemble le 7ᵉ anniversaire de Jimmy n Drinks lors d’une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité !

Pour l’occasion, profitez d’une sélection de tapas à partager, accompagnée de bières fraîches, vins soigneusement sélectionnés et cocktails préparés pour vous faire passer une soirée mémorable entre amis, en famille ou entre collègues.

Au programme

• 18h30 Basta | DJ Set

• 20h30 Coverage | Live Band

• 22h30 Pauleau | DJ Set

Une soirée festive, gourmande et musicale à ne surtout pas manquer. Venez souffler les 7 bougies de Jimmy n Drinks et partager avec nous ce moment exceptionnel !

Vendredi 24 juillet 2026
À partir de 18h30
Réservation conseillée au 04 90 15 01 48   .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, July 24, 2026, at 6:30 p.m., Jimmy n Drinks is celebrating its 7th anniversary.
Tapas, beer, wine, cocktails… Share them!

On the program:
? 6:30 p.m. Basta (DJ Set)
? 8:30 p.m. Coverage (Live Band)
? 10:30 p.m. Pauleau (DJ Set)

Reservations at 04 90 15 01 48

L’événement Jimmy n Drinks fête son 7ème anniversaire Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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