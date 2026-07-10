Course camarguaise concours de manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard
dimanche 2 août 2026 · Avenue Denis Pauleau · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Course camarguaise concours de manades
Dimanche 2 août 2026 à partir de 17h.
Ouvertures des portes 15h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Course camarguaise Trophée des As .
Course camarguaise comptant pour le trophée des As et le trophée des Maraîchers.
16h15 3 taureaux jeunes manade Du Rousty pour l’école taurine de St-Etienne-du-Grès
17h Course des as Concours de manades.
Lautier MATELOT
Bon VALDEMAR
Didelot Langlade VINCI
Rousty APIS
Paulin LIVINGSTONE
Bon SUENO
Blatiére Bessac ELZEARD
Raseteurs invités
Katif, Martin, Naïm, Oukharti, Léal, Boukharta, Oufkir, Ayme. .
Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60
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English :
Camargue racing Trophée des As .
L’événement Course camarguaise concours de manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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