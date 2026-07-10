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AGENDA · Châteaurenard

Course camarguaise concours de manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

dimanche 2 août 2026 · Avenue Denis Pauleau · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Avenue Denis Pauleau
Adresse
Arènes
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
13 13 13

Châteaurenard

Course camarguaise concours de manades

Dimanche 2 août 2026 à partir de 17h.
Ouvertures des portes 15h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Course camarguaise Trophée des As .
Course camarguaise comptant pour le trophée des As et le trophée des Maraîchers.

16h15 3 taureaux jeunes manade Du Rousty pour l’école taurine de St-Etienne-du-Grès
17h Course des as Concours de manades.

Lautier MATELOT
Bon VALDEMAR
Didelot Langlade VINCI
Rousty APIS
Paulin LIVINGSTONE
Bon SUENO
Blatiére Bessac ELZEARD

Raseteurs invités
Katif, Martin, Naïm, Oukharti, Léal, Boukharta, Oufkir, Ayme.   .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60 

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English :

Camargue racing Trophée des As .

L’événement Course camarguaise concours de manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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