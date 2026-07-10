Course camarguaise concours de manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Course camarguaise concours de manades

Dimanche 2 août 2026 à partir de 17h.

Ouvertures des portes 15h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Course camarguaise Trophée des As .

Course camarguaise comptant pour le trophée des As et le trophée des Maraîchers.



16h15 3 taureaux jeunes manade Du Rousty pour l’école taurine de St-Etienne-du-Grès

17h Course des as Concours de manades.



Lautier MATELOT

Bon VALDEMAR

Didelot Langlade VINCI

Rousty APIS

Paulin LIVINGSTONE

Bon SUENO

Blatiére Bessac ELZEARD



Raseteurs invités

Katif, Martin, Naïm, Oukharti, Léal, Boukharta, Oufkir, Ayme. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

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English :

Camargue racing Trophée des As .

L’événement Course camarguaise concours de manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence