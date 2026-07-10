Informations pratiques

Châteaurenard

Exposition Trajectoires

Du 03/08 au 09/08/2026 tous les jours de 11h à 13h et de 17h à 20h. Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

Expo d’art contemporain Trajectoires qui participe à l’Art aux jardins (jardin numéro 2).

Expo d’art contemporain Trajectoires qui participe à l’Art aux jardins (jardin numéro 2).

Vernissage le Mardi 4 Août à 18h.



L’association du Quartier des Arènes de Châteaurenard propose la manifestation l’Art aux Jardins , pendant lesquels les habitants ouvrent généreusement leurs jardins et cours intérieures aux artistes pour offrir une superbe exposition d’œuvres d’art à ciel ouvert.



Accès à l’exposition au fond du parking de la Salle du Réal. .

Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 17 72 25

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English :

Trajectoires contemporary art exhibition, part of Art aux jardins (Garden No. 2).

L’événement Exposition Trajectoires Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence