Exposition Trajectoires Châteaurenard
lundi 3 août 2026 · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Exposition Trajectoires
Du 03/08 au 09/08/2026 tous les jours de 11h à 13h et de 17h à 20h. Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
Expo d’art contemporain Trajectoires qui participe à l’Art aux jardins (jardin numéro 2).
Expo d’art contemporain Trajectoires qui participe à l’Art aux jardins (jardin numéro 2).
Vernissage le Mardi 4 Août à 18h.
L’association du Quartier des Arènes de Châteaurenard propose la manifestation l’Art aux Jardins , pendant lesquels les habitants ouvrent généreusement leurs jardins et cours intérieures aux artistes pour offrir une superbe exposition d’œuvres d’art à ciel ouvert.
Accès à l’exposition au fond du parking de la Salle du Réal. .
Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 17 72 25
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English :
Trajectoires contemporary art exhibition, part of Art aux jardins (Garden No. 2).
L’événement Exposition Trajectoires Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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