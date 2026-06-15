Braderie des commerçants Châteaurenard
Braderie des commerçants Châteaurenard vendredi 24 juillet 2026.
Châteaurenard
Braderie des commerçants
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 10h à 19h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Braderie des commerçants à Châteaurenard.
Braderie des commerçants de 10h à 19h dans le centre ville de Châteaurenard et sur le Boulevard Genevet.
Préparez-vous à faire de bonnes affaires ! Les commerçants de Châteaurenard vous donnent rendez-vous pour deux journées exceptionnelles de déstockage.
Venez profiter des bonnes affaires et flâner en centre-ville et sur le boulevard Genevet pour découvrir les jolies boutiques de Châteaurenard .
Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Châteaurenard Street Fair.
L’événement Braderie des commerçants Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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