Châteaurenard

Braderie des commerçants

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 10h à 19h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Braderie des commerçants à Châteaurenard.

Braderie des commerçants de 10h à 19h dans le centre ville de Châteaurenard et sur le Boulevard Genevet.

Préparez-vous à faire de bonnes affaires ! Les commerçants de Châteaurenard vous donnent rendez-vous pour deux journées exceptionnelles de déstockage.



Venez profiter des bonnes affaires et flâner en centre-ville et sur le boulevard Genevet pour découvrir les jolies boutiques de Châteaurenard .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Châteaurenard Street Fair.

L’événement Braderie des commerçants Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence