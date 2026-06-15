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Braderie des commerçants Châteaurenard

Braderie des commerçants Châteaurenard vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châteaurenard

Braderie des commerçants

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 10h à 19h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Braderie des commerçants à Châteaurenard.
Braderie des commerçants de 10h à 19h dans le centre ville de Châteaurenard et sur le Boulevard Genevet.
Préparez-vous à faire de bonnes affaires ! Les commerçants de Châteaurenard vous donnent rendez-vous pour deux journées exceptionnelles de déstockage.

Venez profiter des bonnes affaires et flâner en centre-ville et sur le boulevard Genevet pour découvrir les jolies boutiques de Châteaurenard   .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Châteaurenard Street Fair.

L’événement Braderie des commerçants Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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