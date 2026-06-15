Corrida de Toros Avenue D. Pauleau Châteaurenard
Corrida de Toros Avenue D. Pauleau Châteaurenard mardi 4 août 2026.
Châteaurenard
Corrida de Toros
Mardi 4 août 2026 à partir de 18h. Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Corrida à Châteaurenard.Adultes
El Rafi, Ismael Martin, Nino Julian affronteront 6 toros des de San Sebastian.
L’événement taurin de l’été approche. Le mardi 4 août 2026, les Arènes de Châteaurenard vibreront au rythme d’une grande Corrida de Toros.
Pour cette édition, un défi de taille attend les hommes en piste face au bétail de l’élevage San Sebastian.
Pensez à réserver vos places à l’avance. .
Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 06 06 46 contact@fiestaytoros.com
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English :
Bullfight in Châteaurenard.
L’événement Corrida de Toros Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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