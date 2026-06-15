Corrida de Toros Avenue D. Pauleau Châteaurenard

Châteaurenard

Corrida de Toros

Mardi 4 août 2026 à partir de 18h. Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Corrida à Châteaurenard.Adultes

El Rafi, Ismael Martin, Nino Julian affronteront 6 toros des de San Sebastian.



L’événement taurin de l’été approche. Le mardi 4 août 2026, les Arènes de Châteaurenard vibreront au rythme d’une grande Corrida de Toros.

Pour cette édition, un défi de taille attend les hommes en piste face au bétail de l’élevage San Sebastian.



Pensez à réserver vos places à l’avance. .

Avenue D. Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 06 06 46 contact@fiestaytoros.com

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English :

Bullfight in Châteaurenard.

L’événement Corrida de Toros Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence