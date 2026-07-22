Libération de Châteaurenard Jardin de la Marseillaise Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Libération de Châteaurenard

Dimanche 30 août 2026. Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Libération de Châteaurenard.

Commémoration de la Libération de Châteaurenard.



Les associations patriotiques et les élus de la Commune vous donnent rendez-vous pour commémorer la Libération de Châteaurenard.



Rassemblement dans le jardin de la Marseillaise, salut aux couleurs et allocutions, chant du départ, et départ du défilé des véhicules d’époque et des troupes costumés vers le Cours Carnot.



11h40 Cérémonie au cimetière, dépôt de gerbes au Monument aux Morts, Marseillaise chantée.

11h55 Défilé vers l’Hôtel de ville.

12h10 Témoignages, place de l’Hôtel de ville et dépôt de bouquet.

12h30 Apéritif républicain. .

Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Liberation of Châteaurenard.

L’événement Libération de Châteaurenard Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence