Fête votive de la Madeleine Châteaurenard

Châteaurenard

Fête votive de la Madeleine

Du vendredi 31 juillet au mercredi 5 août 2026. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-31

Décorée de 3000 glaïeuls rouge, elle est surmontée du buste de Marianne. La charrette est tirée par 60 chevaux de traits harnachés à la mode sarrasine et défile au son de la Marseillaise et de l’Internationale tous les 1er dimanche d’août.

C’est pour célébrer le développement de l’irrigation, donnant naissance au maraîchage et à la culture fruitière, qu’est créée au XVIIème siècle la charrette de la Madeleine. De toutes les charrettes ramées c’est la seule qui soit laïque et républicaine. Décorée de 3000 glaïeuls rouge et des plus beaux fruits de la région, elle est surmontée du buste de Marianne. Elle est tirée par 60 chevaux de traits harnachés à la mode sarrasine et défile au son de la Marseillaise et de l’Internationale.

Durant toute la période de la fête, taureaux dans les rues, courses camarguaises, fête foraine, bodégas, concours de boules…



Vendredi 31 Juillet

19h Festival de bandido autour des arènes manade Conti et les Alpilles

16h -00h Fête foraine allées Marcel Jullian

En soirée concert & DJ , cours Carnot.



Samedi 1er Août

10h Concours de coinche au Regina et Loto/Belote au Tweenty beer, Jimmy N Drinks.

14h30- 16h Jeux à l’ancienne place Isidore Rollande.

17h Course de taureaux emboulés des écoles taurines arènes.



Dimanche 2 Août

11h Défile de la charrette pena Croc Not.

12h Exposition de la charrette Place de la République.

17h Course des as et concours de manades aux arènes.

11h/13h Fête foraine aux Allées marcel jullian.

En soirée concert & DJ.

22h/00h Bodega Bienvenida El Castillo Joselito.



Lundi 3 Août

19h Bandido taureaux neufs aux arènes.

21h Olympiades organiées par la Madeleine aux arènes.

En soirée concert & DJ

22h/00h Bodega Bienvenida El Castillo Joselito.



Mardi 4 Août

10h30 Abrivado longue.

11h30 Abrivado, Avenue Frederic Mistral et Victor Hugo.

12h30: Déjeuner taureau à la broche à la bodega Bienvenida sur réservation.

18h Corrida organisée par le CAT aux arènes. Billettterie https://www.fiestaytoros.com/billetterie

21h30 Défilé des associations sur le thème du sport en folie par Chato en Fête cours Carnot.

En soirée concert & DJ.

22h/00h Bodega Bienvenida El Castillo Joselito.



Mercredi 5 Août

10h Pêche à la truite pour les minots rue Berthelot.

14h Mousse party pour les minots sur le Cours Carnot.

19h Course landaise organisée par le CAT aux arènes.

22h Feu d’artifice parking du MIN.



Pendant la Fête

Fête Foraine aux Allées Marcel Jullian.

Concerts et deejays sur le Cours Carnot Tous les soirs.

Bodegas Bienvenida, El Castillo, Joselito. .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 48 66 10

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English :

Decorated with 3000 red gladioli, it is surmounted by a bust of Marianne. The cart is pulled by 60 horses harnessed in Saracen fashion and is paraded to the sound of the Marseillaise and the Internationale every first Sunday in August.

L’événement Fête votive de la Madeleine Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence