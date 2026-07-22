Un Toile sous les Etoiles Montée des Tours Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Un Toile sous les Etoiles

Du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026 à partir de 22h30.

Ouverture des portes à 20h30. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 22:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Le cinéma le Rex et l’association Les Amis des Tours présentent Une Toile sous les Etoiles.

Une Toile sous les Etoiles ! Cinéma en plein air au Château.



Le cinéma Le Rex et l’association Les amis des tours vous présentent la saison 2026 d’Une toile sous les étoiles.

Du 13 au 16 août 2026, rendez-vous au Château de Châteaurenard pour profiter de 4 séances de cinéma en plein air.



Programmation des films à venir. .

Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 62 22 10

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English :

Cinema le Rex and the association Les Amis des Tours present: Une Toile sous les Etoiles.

L’événement Un Toile sous les Etoiles Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence