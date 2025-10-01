Les petits explorateurs Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Les petits explorateurs Espace Isidore Rollande Châteaurenard mercredi 1 octobre 2025.
Les petits explorateurs
Mercredi 1er octobre 2025 de 10h15 à 10h45. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 10:15:00
fin : 2025-10-01 10:45:00
Date(s) :
2025-10-01
Atelier « Les petits explorateurs » Un voyage créatif et interactif pour vos enfants !Enfants
Atelier « Les petits explorateurs » Un voyage créatif et interactif pour vos enfants !
Cet atelier unique est spécialement conçu pour stimuler la créativité et l’imagination de vos enfants à travers des histoires interactives et ludiques.
Dans la limite des places disponibles.
Rejoignez nous pour une aventure extraordinaire avec « Les petits explorateurs » !
Thèmes Les Animaux de la forêt. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Les petits explorateurs » workshop A creative and interactive journey for your children!
German :
Workshop « Kleine Entdecker » Eine kreative und interaktive Reise für Ihre Kinder!
Italiano :
Laboratorio « Les petits explorateurs » Un viaggio creativo e interattivo per i vostri bambini!
Espanol :
Taller « Les petits explorateurs » ¡Un viaje creativo e interactivo para sus hijos!
L’événement Les petits explorateurs Châteaurenard a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence