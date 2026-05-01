Soirée Médiavale à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard
Soirée Médiavale à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard samedi 30 mai 2026.
Châteaurenard
Soirée Médiavale à Lou Casteu
Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Médiavale à Lou Casteu.
Le Château de Châteaurenard replonge en plein Moyen Âge pour une soirée familiale exceptionnelle. Venez vivre une expérience immersive Sur les traces de Perceval , celui que l’on surnomme Provençal le Gaulois ….
Au programme des festivités
– Combats d’épées Admirez la vaillance des chevaliers en plein duel.
– Ateliers pour petits et grands Stands de maquillages et de tatouages médiévaux pour se mettre dans l’ambiance.
– Marché d’exposants Découvrez des artisans passionnés.
– Restauration sur place Profitez de notre Rooftop Bar & Tapas pour déguster des planches à partager dans un cadre historique.
À 20h45, ne manquez pas le départ pour la visite du Château. Un parcours d’une heure, totalement gratuit, accessible de 3 à 99 ans, pour découvrir les secrets de la forteresse sous les étoiles.
Réservation conseillée Pour être sûr de ne rien manquer, réservez votre table ou votre place. .
Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89
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English :
Médiavale evening at Lou Casteu.
L’événement Soirée Médiavale à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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