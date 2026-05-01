Soirée Médiavale à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Châteaurenard

Soirée Médiavale à Lou Casteu

Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Médiavale à Lou Casteu.

Le Château de Châteaurenard replonge en plein Moyen Âge pour une soirée familiale exceptionnelle. Venez vivre une expérience immersive Sur les traces de Perceval , celui que l’on surnomme Provençal le Gaulois ….



Au programme des festivités

– Combats d’épées Admirez la vaillance des chevaliers en plein duel.

– Ateliers pour petits et grands Stands de maquillages et de tatouages médiévaux pour se mettre dans l’ambiance.

– Marché d’exposants Découvrez des artisans passionnés.

– Restauration sur place Profitez de notre Rooftop Bar & Tapas pour déguster des planches à partager dans un cadre historique.



À 20h45, ne manquez pas le départ pour la visite du Château. Un parcours d’une heure, totalement gratuit, accessible de 3 à 99 ans, pour découvrir les secrets de la forteresse sous les étoiles.



Réservation conseillée Pour être sûr de ne rien manquer, réservez votre table ou votre place. .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Médiavale evening at Lou Casteu.

L’événement Soirée Médiavale à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence