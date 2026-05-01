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Nettoyons le Sud Châteaurenard

Nettoyons le Sud Châteaurenard samedi 30 mai 2026.

Adresse : Vallon de la Roquette

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Châteaurenard

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. Vallon de la Roquette Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Nettoyons le Sud à Châteaurenard.
Nettoyons le Sud !

Pour la quatrième fois, les habitants, les collectivités, et les entreprises de la région Sud se donnent rendez-vous samedi 30 mai pour un grand rassemblement zéro déchet.
Le ramassage des déchets aura lieu au Mazet du Vallon de la Roquette dès 9h30.

Sur place à votre disposition
– Les gants et sacs poubelles
– Le détail du parcours
– Les consignes de ramassage   .

Vallon de la Roquette Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35 

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English :

Let’s clean up the South in Châteaurenard.

L’événement Nettoyons le Sud Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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