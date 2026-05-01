Châteaurenard

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. Vallon de la Roquette Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyons le Sud à Châteaurenard.

Nettoyons le Sud !



Pour la quatrième fois, les habitants, les collectivités, et les entreprises de la région Sud se donnent rendez-vous samedi 30 mai pour un grand rassemblement zéro déchet.

Le ramassage des déchets aura lieu au Mazet du Vallon de la Roquette dès 9h30.



Sur place à votre disposition

– Les gants et sacs poubelles

– Le détail du parcours

– Les consignes de ramassage .

Vallon de la Roquette Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s clean up the South in Châteaurenard.

L’événement Nettoyons le Sud Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence