Nettoyons le Sud Châteaurenard
Nettoyons le Sud Châteaurenard samedi 30 mai 2026.
Châteaurenard
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. Vallon de la Roquette Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nettoyons le Sud à Châteaurenard.
Nettoyons le Sud !
Pour la quatrième fois, les habitants, les collectivités, et les entreprises de la région Sud se donnent rendez-vous samedi 30 mai pour un grand rassemblement zéro déchet.
Le ramassage des déchets aura lieu au Mazet du Vallon de la Roquette dès 9h30.
Sur place à votre disposition
– Les gants et sacs poubelles
– Le détail du parcours
– Les consignes de ramassage .
Vallon de la Roquette Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35
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English :
Let’s clean up the South in Châteaurenard.
L’événement Nettoyons le Sud Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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