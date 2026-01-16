Exposition Orques et faune en Norvège Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Exposition Orques et faune en Norvège

Du 03/02 au 28/02/2026 le mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Mardi et Vendredi de 13h à 18h. (Période de vacances scolaires de 10h à 18h).

Mercredi et Samedi de 10h à 18h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Exposition Orques et faune en Norvège à la Médiathèque Isidore Rollande.

Exposition Orques et faune en Norvège à la médiathèque.



Exposition de photos par le photographe Thomas Roger, en partenariat avec le Seaquarium sur les orques et les baleines à bosses et leurs techniques de chasses particulières observées en Norvège. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80

English :

