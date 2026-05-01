Le Grand Spectacle Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Le Grand Spectacle

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Grand Spectacle de L’Envol de la Plume noire à la Salle de l’Etoile.

Venez assister à l’événement de fin d’année de L’Envol de la Plume noire.



Pendant cette soirée, les enfants de 3 à 18 ans se produiront sur scène.

En première partie vous pourrez applaudir les plus jeunes suivi d’un entracte.



Pour vous restaurer, L’Envol de la Plume noire a fait appel, cette année, à Olivier du Tour des Glaces à Chateaurenard.

Puis en seconde partie, rentrez dans l’univers du Cabaret des grandes.



Ouverture des portes de 18h à 19h15 environ.

Puis réouverture des portes à l’entracte, au alentour de 20h30 jusqu’à 21h15 environ. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 84 05 35

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English :

Grand Spectacle de L’Envol de la Plume noire at Salle de l’Etoile.

L’événement Le Grand Spectacle Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence