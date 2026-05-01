Le Grand Spectacle Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
Le Grand Spectacle Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard samedi 23 mai 2026.
Châteaurenard
Le Grand Spectacle
Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Grand Spectacle de L’Envol de la Plume noire à la Salle de l’Etoile.
Venez assister à l’événement de fin d’année de L’Envol de la Plume noire.
Pendant cette soirée, les enfants de 3 à 18 ans se produiront sur scène.
En première partie vous pourrez applaudir les plus jeunes suivi d’un entracte.
Pour vous restaurer, L’Envol de la Plume noire a fait appel, cette année, à Olivier du Tour des Glaces à Chateaurenard.
Puis en seconde partie, rentrez dans l’univers du Cabaret des grandes.
Ouverture des portes de 18h à 19h15 environ.
Puis réouverture des portes à l’entracte, au alentour de 20h30 jusqu’à 21h15 environ. .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 84 05 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand Spectacle de L’Envol de la Plume noire at Salle de l’Etoile.
L’événement Le Grand Spectacle Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)
- Journée numérique en famile Espace Isidore Rollande Châteaurenard 13 mai 2026
- Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard 13 mai 2026
- Soirée du Conservatoire de musique d’Avignon La Rotonde Châteaurenard 14 mai 2026
- Les Visiteurs du Temps Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard 16 mai 2026
- Soirée Aurea à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard 17 mai 2026