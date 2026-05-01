Concert Tota Pulchra Es Place Jeanne d’Arc Châteaurenard

Châteaurenard

Concert Tota Pulchra Es

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 18h. Place Jeanne d’Arc Eglise Saint Denys Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert Tota Pulchra Es à l’Eglise Saint-Denys.

Concert Exceptionnel Tota Pulchra Es.



Ne manquez pas ce rendez-vous musical unique ! Le Choeur Homilius d’Avignon investit l’Église Saint-Denys pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la beauté vocale.

Sous la direction de Sébastien Di Mayo-Roche.



Laissez-vous transporter par les œuvres de compositeurs de génie, mêlant époques et styles avec harmonie

Poulenc, Stravinsky, Duruflé, Gjeilo, Homilius, Telemann et Mignemi.



Venez partager ce moment de sérénité et découvrir la puissance d’un chœur passionné dans le cadre acoustique privilégié de l’église Saint-Denys. .

Place Jeanne d’Arc Eglise Saint Denys Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 25 13 80

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English :

Tota Pulchra Es concert at Eglise Saint-Denys.

L’événement Concert Tota Pulchra Es Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence