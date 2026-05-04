Bourse à l’enfance Jardin de la Marseillaise Châteaurenard

Châteaurenard

Bourse à l’enfance

Dimanche 7 juin 2026 de 6h30 à 13h30.

Ouverture aux exposants à 6h. Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:30:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Bourse à l’enfance organisée par L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard.

C’est le moment de faire du tri ou de dénicher de bonnes affaires pour vos petits ! L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard organise sa Bourse à l’enfance le dimanche 7 juin 2026.



Que vous cherchiez des vêtements, des jouets ou du matériel de puériculture, rendez-vous aux Jardins de la Marseillaise pour une matinée conviviale.



La date limite des inscriptions est fixée au 28 mai 2026.



Sur place

Une buvette sera à votre disposition pour profiter d’une pause gourmande.



On vous attend nombreux pour faire vivre cette belle matinée d’échange ! .

Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Children’s market organized by L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard.

L’événement Bourse à l’enfance Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence