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Bourse à l’enfance Jardin de la Marseillaise Châteaurenard

Bourse à l’enfance Jardin de la Marseillaise Châteaurenard dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Jardin de la Marseillaise

Adresse : 7 Rue Antoine Ginoux

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Châteaurenard

Bourse à l’enfance

Dimanche 7 juin 2026 de 6h30 à 13h30.
Ouverture aux exposants à 6h. Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Bourse à l’enfance organisée par L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard.
C’est le moment de faire du tri ou de dénicher de bonnes affaires pour vos petits ! L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard organise sa Bourse à l’enfance le dimanche 7 juin 2026.

Que vous cherchiez des vêtements, des jouets ou du matériel de puériculture, rendez-vous aux Jardins de la Marseillaise pour une matinée conviviale.

La date limite des inscriptions est fixée au 28 mai 2026.

Sur place
Une buvette sera à votre disposition pour profiter d’une pause gourmande.

On vous attend nombreux pour faire vivre cette belle matinée d’échange !   .

Jardin de la Marseillaise 7 Rue Antoine Ginoux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Children’s market organized by L’Amicale du Personnel de la Mairie de Châteaurenard.

L’événement Bourse à l’enfance Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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